J'en ai pas mal entendu parler ces derniers temps et faisant une pause dans la série Walking Dead qui s'essouffle un peu, je me suis enfin décidé à regarder cette série depuis le temps, elle m'intriguait vraiment.



Et que dire ? Bah je trouve ça absolument génial en fait ! L'acteur qui joue Lucifer est top et joue super bien, Tom Ellis de son nom, la fliquette qui l'accompagne est en plus trop belle et trop charismatique, elle jouer dans Massacre à la tronçonneuse, Lauren German si vous voulez voir qui c'est.



Et puis tout les autres acteurs sont très bon, notamment celui qui joue Amenadiel ou encore la psy. La bande son est génial aussi, on a de sacrés musiques plutôt variés, et le thème de la série est cool !



Ce mélange humour/suspense/ et tout ce qui implique le "Diable" c'est super bien foutu, ça fonctionne très bien. Je ne spoilerai bien évidemment pas l'histoire qui m'a l'air assez riche en révélation, j'ai bientôt finis la saison 2 là donc j'ai plutôt bien avancer, un moment je me suis maté 7 épisodes d'affilés et coucher à 4 h 30 du mat, pas vu le temps passer tellement j'étais à fond dedans. Après, si je peux émettre un défaut quand même, c'est le fait que chaque épisode se base sur un meurtre à élucider pour trouver le coupable du dit meurtre, à tel point que ça peut faire penser à une série policière parfois, ce qui peut déplaire, mais en dehors de ça, l'histoire à côté avance et reste pas stagnante, c'est pas juste de banal histoire de meurtre.



Les personnages évoluent et sont pour la plupart très intéressant notamment le personnage de Lucifer forcément, puis ce charisme quoi ! Ya aussi des scènes d'actions forcément qui sont réussi. J'en dirai pas plus pour garder la surprise à ceux qui veulent découvrir cette série vraiment géniale !



Le Synopsis :



Au commencement, l'Ange Déchu Lucifer fut banni du Paradis pour régner à jamais sur les Enfers. Jusqu'à ce qu'il décide de prendre des vacances...







J'ai oublié de préciser que l'humour était vachement subtile et pas lourd comme le sont parfois certaines série, ya même des moments je me suis bien marré tellement les répliques de Lucifer sont énormes xD



Bref, vous aimez l'humour ? Les belles femmes ? Le délire "Diable dans une ville humaine ? Et bien d'autre ? ne cherchez plus cette série est faites pour vous, je vous la recommande à 200 % !