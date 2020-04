Actu

30 Mars

5 Avril 2020

Cérémonies / Shows



Mon article originel

Jeudi 2 Avril 2020

News





Island Hopper by jmardesigns



Communiqué de Naughty Dog au sujet de The Last of Us Part II

15 Mai

29 Mai

26 Juin

Divers – Spéciale Poisson d’Avril









Des jeux Zelda à la sauce Paper Mario ? Ça donne Paper Zelda par la chaine 64 Bits.





Des leaks d'une version Switch de Flipnote Studio par BlazingVictini.







Sorties



Xbox – Games With Gold





PlayStation Plus





Autres sorties (liste non exhaustive)



31/03 : Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered (PS4)





31/03 : Persona 5 The Royal (PS4)





31/03 : The Complex (PS4, One, Switch, PC)





01/04 : Snakeybus (PS4, One, Switch)





01/04 : Totally Reliable Delivery Service (PS4, One, Switch, PC)





03/04 : Resident Evil 3 (PS4, One, PC)





Les'est tenue l'annuelle cérémonie (en confinement) britannique desrécompensant les meilleurs jeux de l'année passée à travers 18 catégories. Parmi les plus récompensés, le meilleur jeuet le meilleur premier jeus'en sortent avecchacun. La liste complète avec les nominés sur leC'était la grossede ce début de semaine. Pour fêter lede la sagaprévoirait deCela comprendrait les épisodes 3D tels que, les, etdans une version "Deluxe", le tout accompagné d'un tout nouveau jeu. Personnellement j'y crois moyen mais affaire à suivre.Initialement prévus respectivement pour leet lede cette année, deux des titresles plus attendus de l'année qu'étaientetont été repoussés à unepour une. Je sais pas pour vous mais ça sent aussi très mauvais pourcensé sortir lesur la même console..Une vidéo du, deet de lade la futurepar la chaine YouTube EspagnoleEt enfin des images de. Un projet concret d'aprèsmais qui faute de droitsn'a jamais pu voir le jour autrement que via ce poisson d'avril.: Du 1/04 au 30/04 sur: Du 16/04 au 15/05 sur: Du 1/04 au 15/04 sur: Du 16/04 au 30/04 surDisponibles à partir du 7/04 :Plus disponibles après le 7/04 :