Une attente Ori-ble

11 Février

11 Mars 2020

Level design intelligent

Gameplay spirituel





Wallpaper vivant





Musique spirituelle

En vrac

Coup de gueule





Conclusion



Concernant le, il fait partie des jeux qui m'ont le plus marqué sur cette génération de consoles. Par sononirique, sonexigeant, et samajestueuse. Vous n'imaginez même pas ma joie et mon impatience dès lors que sa suite fut annoncée.Autant vous dire que depuis le sublime trailer de l'ci-dessus qui l'a révélé aux yeux de tous, je n'ai cessé de compter les jours les séparant de sa sortie repoussée à maintes reprises. Autrefois fixée aude cette année, pour être finalement décalée 1 mois plus tard au. Le hasard du calendrier faisant que ça tombait. Mais si vous voulez mon avis, il aurait gagné à être repoussé encore un peu plus mais ça j'y reviendrai.est un jeu de plate-formes 2D qui fait honneur à son statut de ". Avec des zones qui deviennentau fur et à mesure desacquises au cours de notre progression. Parfois, il faudra être assezde la manette (ou du clavier c'est selon) pour accéder à certains endroits soient biensoient bienCombien de fois j'ai dû me creuser la tête en me demandant comment j'allais bien pouvoir franchir tel obstacle, ou atteindre telle plateforme, avec telle capacité ?La réponse tient en cecomme je l’appellerais. Très recherché et forçant le joueur àet vraiment réfléchir sur comment progresser. En plus des quelquesà résoudre, dont une en particulier avecque j'ai mis pas mal de temps à comprendre. Beaucoup dedemeurent bien cachés au sein d'un jeu nous incitant à fouiller partout, et nous gratifiant en conséquence avec desde quêtes,ouà la clé.Mais après avoir fini le jeu et sans aucun spoiler, j'ai constaté qu'ilvue dans cette capture du trailer de l'. Le genre de niveau incontournable dans un jeu de plateforme 2D à la, et que je trouve dommage de ne pas retrouver ici. Et à mon avis, il ne faudra certainementpour ceRien n'a été laissé au hasard dans ces dédales labyrinthiques qui ne sont pas sans rappeler les anciens jeuxetqui constituent lecité plus haut. D'ailleurs pour la série del'un desdeun certain, fut la personne à l'origine d') en 2016. Un remake officieux de(1992) surque j'ai beaucoup apprécié mais quel'année de la sortie du vrai Remakeen 2017 sur. Le bon côté de la chose étant quequi a reconnu son talent.Et histoire de savoir où on se situait, je n'auraissur un coin de l'écran qui nous aurait évité beaucoup d'allers retours intempestifs entre le jeu et le menu de la carte. Car ça casse pas mal le rythme.Y a pas à dire, les'est biendepuis l'opus précédent où on ne pouvait qu'attaquer indirectement avec des. Maintenant,s'est doté d'un véritable arsenal de guerrier avec entre-autres unepour le corps à corps, unpour tenir les ennemis à distance. Et leurs versions "améliorés" respectives avec leplus lent à manier mais faisant de gros dégâts aux créatures et au. Et lafaisant encore plus de dégâts mais dépensant une grande quantité d'énergie. Manquerait plus qu'un bouclier tiens.Ce renouvellement dua également eu pour conséquenceavec l'ajout de compétences de "terrain". Comme l'incontournablepour activer des mécanismes, ou s'accrocher en hauteur pour se balancer de fil en fil à l'image de nos cousins simiesques le faisant de liane en liane. Ou lanous permettant de se déplacer librement dans le sable et se défendre contre les créatures qui s'y terrent.Histoire de renforcer nos capacités, on peut assigner desachetables et améliorables grâce à de la. La monnaie d'échange du jeu qu'on trouve un peu partout et qu'il faudra farmer à tout prix. Une gestion de l'arbre de compétences plus poussée qu'auparavant, mais qui reste. D'ailleurs les développeurs ont pensé à eux avec desà débloquer où il faut, ou. Bon courage.Mais malgré tous ces ajouts, le feeling reste globalement le même et les habitués ne perdront pas trop leur repères. Il sera toujours possible par exemple depuis les airs, d'utiliser lesou leurscommepour s'orienter dans la direction choisie. Ce qui a pour conséquence deet. Comme durant les combats de boss par exemple.Le premier opus avait déjà placé la barre très (très) haute sur le plan visuel.se paye le luxe d'aller encore plus loin avecsouvent à en pleurer, plus riches enavec un bel effet de, et surtout. À tel point que parfois, on a juste envie depour contempler ce monde onirique, et s’imprégner de cette atmosphère si caractéristique.Pour moi,. Surtout durant les somptueuses cinématiques. C'est ce que j’appellerais un. Le genre de style graphique qui n'est pas prêt de vieillir. Rien que pour ça j'aurais apprécié qu'on puisse masquer manuellement laen bas de l'écran pour gagner en immersion. Un gros boulot a été fait au niveau deségalement. Pouren premier lieu qui se déplace de manière plus fluide et plus gracieuse. Mais aussi pour tout le reste avec une physique présente même dans les décors avecL'animation deset desqui parfois se fait simultanément au premier et en arrière-plan. Et concernant ces maitres des lieux, tous sans exceptions sont incroyablement bien foutus.et inspirants le danger en leur présence, mais dont les affrontements sont d'une. Comme pour l'araignéeci-dessus qui m'a vraiment donné du fil à retordre comparé aux autres, même le boss final. C'est dans ces moments qu'on retrouve à nouveau les fameusessi caractéristiques de la licence. Avec laet lafaisant le reste. D'ailleurs parlons-en.Pour sa seconde contribution dans la série,s'est surpassé avec une bande-son encore plus incroyable que dans le 1er. À tel point que je la considère comme étantEn plus, elleselon l'état des lieux. Et pour peu qu'on soit un peu sensible à la musique en général, ce compositeur à cette faculté de faireà travers ses instruments, et nous fairejoué. Et bien qu'il ne soit pas le seul à savoir le faire, il s'en sort avec brio. Comme pour la musique chaleureuse des, ou encore la mélancolie ambiante qui se dégage des. Sans oublier les puissantes musiques desou de leurs échappatoires dont je viens de parler, et qui nous font monter en adrénaline.D'ailleurs je sais pas pour vous, mais je trouve que la musique du boss araignée s'inspire beaucoup des filmsBien que j'avais déjà un très grande estime de ce monsieur avec le premier opus,vient avec cet, d'entrer définitivement dans le panthéon des plus grands compositeurs du milieu aux cotés de),) ou encore(Donkey Kong Country).Autre évolution par rapport au précédent opus, c'estdans cette quête pour les "en Anglais). Car on sera amené àetavec de nombreuxpour la plupart très attachants. Certains d'entre-eux nous proposeront desqui se limitent pour la plupart à la récupération ou l'échange d'objets. Mais d'autres vont un peu plus loin comme une quête en particulier intitulée "". Que je ne spoilerai pas mais qui est tout simplement déchirante.La plupart ont élu domicile aux. L'unique village du jeu qu'il faudra reconstruire et repeupler. Ceci faisant qu'on se sent davantaged'un monde plus "vivant" qu'à l’accoutumée.Même si lepar rapport au premier opus (merci la sauvegarde automatique), la progression dite "" est toujours présente et pourra rebuter les moins acharnés. Cette capture avec le nombre de morts que j'ai subi par(152) comparé au nombre de fois où j'ai succombé face à unou un(27) peut en témoigner. Comme quoi le vrai danger ne vient pas toujours de là où on le pense.quant à elle est ultra classique et tient littéralement sur un post-it. Puisque tout tourne autour de l'amitié très forte de l'émouvant duo que constitueetMais ce n'est pas là qu'on attendait ce jeu surtout quand lafait le café. Surplombée par la même voix-off deque dans le premierAussi rassurante que mystérieuse...Cet opus aurait pu s'en tirer avec un sans-faute si je n'avais pas fait face à autant deayant entaché mon expérience de jeu. Avec untrès souvent à la ramasse. Desavec des textures qui ne s'affichent pas ou qui s'affichent mal. Leambiant qui disparait sans raison aucune et etc. Je ne vous cache pas que ce fut assez pénible de jouer dans ces conditions. Des témoignages que j'ai recueillis çà et là, j'étais loin d'être le seul à avoir eu des problèmes de ce genre quel que soit leet laEt c'est là que je me dis qu'unn'aurait pas été de trop même si ça m'aurait fait mal. Pour un jeu de cette trempe surtout en 2020, c'est inadmissible et on aurait mérité bien mieux que ça. Espérons qu'uncorrigera tout ça à l’avenir.