Grand Theft Auto VI fait encore parler de lui... Dans le viseur aujourd'hui ? Des analystes qui se penchent sur la période de sortie. Avant toute chose, rappelons que ce titre, qui a fait son apparition sur un CV récemment, n’a pour l’instant reçu aucune annonce officielle de la part de ses développeurs ; mettant alors à rude épreuve la patience des fans… Pour en revenir à nos moutons, un groupe d’experts financiers, Intrepid Capital Funds, s'est penché sur le secteur vidéoludique et pense que ce sixième volet fera gagner beaucoup d’argent aux investisseurs, et ce sur le long terme.



"Nous pensons que Grand Theft Auto 6 arrivera sur le marché peu de temps après les sorties des nouvelles générations de consoles, c’est-à-dire fin 2020 ou début 2021."



La question est : Est ce que GTA VI s'invitera aussi sur nos consoles actuelles ? Pas impossible également.



N'oublions pas non plus il y'a quelques mois que Steven Ogg, l'interprète de Trevor, avait dit que la sortie de GTA VI n'était pas "si lointaine" que les joueurs pouvait le pensé. Bref, ça bouge du côté de Rockstar, changement de logo, ils ont déposé le nom GTAVI.com la semaine dernière. Nul doute qu'il va forcément finir par arriver, la question est de savoir quand...



https://www.dexerto.fr/gta/doubleur-trevor-indique-gta-6-pourrait-arriver-bientot-1160309