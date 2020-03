Divers

Pénurie de masques : Un membre du forum de GKult l'avais prédit il y a 10 ans (topic "MER IL ET FOU")Déjà je sais que ça tombe de mal de poster ce truc aujourd'hui vu que nous sommes le 1ere avril... Mais n'en faite pas cas. Je précise aussi que je n'entretiens aucune théorie complotiste, je trouve ça juste étonnant. Un peu dans le même ordre de ces coïncidences ou l'on peut penser que les Simpsons avaient prédit ce qui allait se passer dans le futurBref, vous vous souvenez du fameux topic "MER IL ET FOU" sur les forums de Gamekult.com. Sujet devenu culte, et qui fut peut être l'un des rares memes francophone. Parmi tous les montages et détournements, l'un d'eux est ressorti ces jours ci et il fait écho à l'actualité.Plusieurs personnes sur Twitter et Facebook sont vraiment étonnés de voir que ce montage a été posté il y a plus de 10 ans !C'est quand même fou non ?Source : https://www.gamekult.com/forum/c/hors-sujet-y-en-a-marre-de-parler-jeu-video/le-light/