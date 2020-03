A l'occasion de l'arrivée (ENFIN!) concrète de Ghost of A tale sur Switch, je vous propose ma vidéo-maison sur ce jeu, l'un de mes plus gros coups de coeur de la gen'! Ca tourne ici sur Ps4 Pro en version 1.0 (ça a été bien amélioré niveau framerate depuis via un patch).Pour rappel, c'est un ancien vétéran de l'animation qui a fait seul (ou presque) ce jeu de A à Z. profitez du confinement pour essayer ce jeu!Il y a de grosses influences de "Brisby et le Secret de Nimh" et "Dark Crystal" dans la D.A, et la B.o est juste magnifique.Bon visionnage et bonne lecture!Merci d'avance de penser Like et Abo pour le référencement si ça vous plait!