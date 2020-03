Après avoir présenté mes 2 64DD et mes produits lié à la trilogie Ico, aujourd’hui hui, c’est Rockman qui est à l’honneur.Et si vous voulez savoir, je n’ai absolument pas le full set.Pour commencer les 6 Rockman. Ca commence à se faire rare en bonne état et en boîte. Mais ça reste trouvable pour ceux capable de mettre 100€ pour un jeu rétro.Les Rockman SFC sont sûrement qualitativement les meilleurs.La PlayStation à reçu un nombre impressionnant d’épisode. Entre la nouvelle série Rockman Dash qui est une adaptation 3D assez moyenne, les remakes FC et les nouveaux épisodes y avait de quoi faire.La palme de la curiosité revient aux 2 livres/jeux que vous voyez en haut. Il s agit des Remake de Rockman 1 et 2 sur Famicom. Le CD du jeu se trouve en dernière page et le contenu du bouquin est une espèce de grosse notice. Capcom s est pourtant abstenue de faire des éditions pour les autres Rockman.Sans oublier la suite de la série X avec 4 épisode assez médiocre dans l ensemble.La série X prendra fin sur PS2 avec une qualité absolument inacceptable.Heuresement la série des Rockman Zéro rehausse la qualité de la série. Les artworks sont superbe.D’ailleurs tous les Rockman GB sont très réussit. La palme du culot au Remake 8bits d’un jeu 16bits des 2 Rockman X. Adaptations plutôt réussit.Les 2 Rockman sortis sur PSP sont des Remake d’une grande qualité. C est vraiment les épisodes que je vous conseilles.Les ZX ne sont pas forcément mauvais mais assez peu séduisant.Pour finir avec les boîtes Rockman, Capcom a sortis une compilation de ses compiles de Rockman. Pour 100balles on a quasiment tout (la compile Des Rockman zéro n était pas sortis. Il manque aussi tous les spin-off) Rockman 11 est génial. La compile de Rockman collection 2 est la seule façon d avoir les jeux Wiiware Rockman 9 et 10 en boîtePour finir quelques objets dérivé,Enfin voici mon trésor d’enfant. Ma mère ne voulais pas que j’ai de console de jeux. Pour assouvir ma passi9n pour Rockman je m étais fait un cahier de Rockman ou j y collait tout se que je trouvait sur Rockman. J en ai découpé des magasines !