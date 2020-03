Bonjour à tous.



En ces temps de confinement où les gosses sont à la maison h24, il devient difficile de jouer à des jeux pegi 18....



Aussi dans le but de jouer sur un écran différé et surtout isolé du reste de l'entourage, j'ai essayé de brancher mon psvr sur ma xbox one x comme je le fais sur ma ps4 ou même ma Wii u, pourtant ça ne fonctionne pas.



J'ai regardé sur internet et quelque chose m'a fait tilter, tout les sites que j'ai vu parlent de la xbox one S mais jamais de la X, est ce que quelqu'un a déjà essayé sur sa X pour voir si ça fonctionne ?