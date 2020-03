L'Otaku et sa Mère

En cette période de confinement, quoi de mieux qu'un bonne série à regarder en famille?

Et bien c'est ce que Moumoune et moi on va vous conseiller et c'est sur Netflix.

PS: Si vous êtes surtout fan d'animation jap, regardez quand même la vidéo, il y a une petite surprise pour vous en rapport avec la série.