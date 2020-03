Nous avons franchi le cap des 15 millions de joueurs plus tôt dans la journée, merci aux fans de Warzone. #FreeCallofDuty

Après avoir pulvérisé le record de la concurrence en attirant plus de six millions de joueurs en une journée, Call of Duty : Warzone d'Activision écrase un nouveau record dans le domaine du Battle Royale.Fortnite (Epic Games) - 20 millions de joueurs en six semainesApex Legends (Electronic Arts) - 10 millions de joueurs en trois joursCall of Duty : Warzone - plus de 15 millions de joueurs en 72hActivision annonce par ailleurs que le mode à 200 joueurs et les parties avec des escouades de quatre ou cinq soldats arrivent très bientôt.