Nous avons le regret d'annoncer que la production et les livraisons venant de Chine des consoles et périphériques PC Engine Core Grafx Mini ont été malheureusement stoppées en raison de l'épidémie de COVID-19.



En conséquence, la sortie de tous les produits PC Engine Core Grafx Mini, initialement prévue pour le 19 mars 2020, est reportée à une date indéterminée.



Nous savons que nombre d'entre vous attendiez ce lancement avec impatience. Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée, et vous remercions pour votre compréhension quant à cette situation exceptionnelle. Nous vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour résoudre la situation au plus vite, et nous annoncerons la nouvelle date de livraison dès que possible.

