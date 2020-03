BonsoirLa Next Gen arrive à grand pas et j'ai quelques conseils- J'ai vu que le prix de revente d'une xbox one X et d'une ps4 pro était d'environ 250€ sur le bon coin. C'est peut être le moment d'y pensez avant une potentiel annonce et que tout le monde refourgue ces consoles à prix cassé.- Pareil à l'annonce des précommandes, ne craquer pas direct vu que les consoles sont censés sortir cette hiver vous aurez sans doute le black friday à ce moment la.- Je suis pour les remise immédiate Cdisount malgré leurs service client de merde, il font souvent des offres intéressante celle qui faut surveiller c'est les 25€ de réduction dès 249€ d'achat sur tout le site qui arrive de temps en temps. Contrairement à la Fnac qui lui sont sous formes de bons d'achat qui force à acheter chez eux.- Bon pour celui ci j'y crois moyens ou pas du tout mais c'est à surveiller, si Playstation ou Xbox propose un service online avec le détail magique du partage familiale comme sur switch faudra pas hésite.- Les jeux solo les gars j'en vois sous blister neuf sur le bon coin pour 30 balles 2 semaines après la sortie du jeu soyez pas presse.