Bonjour à tous Avec la sortie de Alyx et ayant l’oculus quest, j'aimerais savoir si la combinaison d'une RX 580 avec un Ryzen 5 2600X serait suffisant. J'ai un budget limité bien sur.

posted the 03/04/2020 at 12:19 PM by titipicasso