L'Otaku et sa Mère

Et voilà, début du S sur tream Saint Seiya Omega Ultimate Cosmo et son histoire originale écrite par les scénaristes de l'anime racontant un arc poseidon se situant entre l'épisode 23 et 24 de la série.



https://www.twitch.tv/otakuandmother



Je joue avec la traduction en français de l'histoire pour les intéressés.