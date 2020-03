Arts

A Plague Tale : Innocence

Développeur : Asobo StudioDate de sortie : 14 Mai 2019Genre : Infiltration aventurePITCH :Alors que la France est en guerre contre l'Angleterre, une peste noire s’abat sur la Guyenne.L'Inquisition soupçonne Hugo de Rune d'être à l'origine de la maladie qui frappe la région, car celui-ci est porteur d'une maladie rare dans le sang.Alors que l'Inquisition tente de capturer Hugo en saccageant et tuant tous ceux qui demeurent dans le domaine des de Rune, un autre mal surgit des profondeurs de la terre.Le joueur contrôle Amicia de Rune, grande sœur de Hugo qui devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder son jeune frère en vie.GAMEPLAY :A Plague Tale est un jeu d'infiltration aventure à la 3ème où l'accent est mit sur l'histoire.On contrôle donc Amicia qui est accompagné de son frère et/ou par d'autres protagonistes qui apportent leurs lots de compétences.L'approche du jeu est réaliste, Amicia étant une ado, il n'est pas question de dézinguer à tour de bras. Surtout que Amicia ne possède pas de barre de vie et que donc, n'importe que "coup" vous vaudra le game over.Il vous faudra donc, éviter tant que possible la confrontation bien que cela ne sera pas toujours possible.Amicia est donc armée d'une fronde qu'elle pourra faire évoluer avec des matériaux récupérés tout au long de son périple.Pierres, fioles incendiaires, somnifère etc... sont autant de munitions auxquelles Amicia aura recourt pour tuer, s'échapper, allumer des feux ou faire du bruit pour distraire les gardes afin de faciliter votre progression.Chaque protagoniste accompagnant Amicia pourra à sa façon venir en aide à Amica. Soit par ordre directe ou par script.Mélie la voleuse, pourra ouvrir coffres et portes tandis que Rodric pourra briser le cou des gardes lorsque ceux-ci sont de dos.Le jeu est divisé en plusieurs chapitres, il ne s'agit pas d'un open world. Mais de niveaux consécutifs. avec des niveaux plus ou moins longs qui mettront l'histoire en place par le biais de dialogues entre Amicia et ses divers compagnons de route, à l'instar de Uncharted.Il y a donc, une bonne partie du jeu qui consiste à juste marcher et écouter les protagonistes dialoguer entre eux.Ou tout simplement se frayer un chemin au milieu d'une horde de rats. Pour cela, rien de tel que la lumière. Les rats en ayant peur, s'écarteront devant vous mais attention à ne pas laisser votre "torche" se consumer.Le jeu proposera beaucoup de brasiers et autres torches à allumer pour faire fuir les rats, vous libérant divers passages.Il est aussi possible de demander à vos compagnes de vous attendre pendant que vous évoluez seul. Bien que cela n'arrive que très rarement.La mort d'un compagnon entraine le game over, il est donc préférable de ne pas les mettre en position délicate.Certains niveaux comportent des énigmes plutôt simples à résoudre ainsi que quelques choix moraux. (n'ayant malheureusement pas d'incidence sur l'histoire)Le jeu n'étant pas un monde ouvert, Amicia n'aura la plupart du temps qu'une seule route à suivre même si par moment, vous aurez la possibilité de choisir.RÉALISATION :Une DA magnifique, le soucis du détail, des animations réalistes et framerate solide!A Plague Tale est vraiment une réussite.Le level design est vraiment réussi, que ce soit la nature ou les villes (Je n'ai jamais traversé ville médiévale plus réaliste et réussie que dans ce jeu), il y a un gros soucis du détail évident qui saute aux yeux.Pour preuve, le net s'est enflammé pour les testicules des chevaux dans RDR2, ici, on a droit à des cochons exhibant des bourses tout aussi remplies. Si c'est pas avoir l'esprit du détail...Je parlais de moment ou vous ne faites qu'avancer et écouter les dialogues, ne pensez pas que le jeu doit être ennuyant dans ces moments là.Pas du tout. Les dialogues sont vraiment bien écrits et on se laisse vite emporter par le background et l'ambiance des décors variés, tantôt colorés, tantôt sombres au rythme de la narration et ce du début de l'histoire à la fin de celle-ci.Le framerate est solide malgré quelques rares chutes de framerate jamais gênantes.L'OST est magistrale. Les musiques accompagnent les situations du jeu à la perfection.Ambiances sombres, pesantes retranscrites en son.Je ne peux qui vous conseiller d'écouter :Pour ce qui est de la durée de vie, comptez une quinzaine d'heures.Ce qui est tout à fait acceptable vu qu'il ne s'agit pas d'un open world.Un point négatif, si on cherche la petite bête, est l'utilisation de murs invisibles pour empêcher le joueur d'aller dans certaines directions ou parties du niveau qui semblent pourtant accessibles.Une réflexion suivie d'une animation de la part d'Amicia aurait été plus réaliste et bienvenu.En résumé,Bon, je pense que si vous avez lu mon ressenti, vous avez du comprendre que ce jeu made in France, est une petite perle.Je n'avais vu que de petites vidéo de carnet du développeur vite fait sans trop m'y attardé et l'ai acheté car je trouve la jaquette vraiment classe. (Je préfère les jaquettes d'artiste comme à la belle époque que les jaquettes issues d'un "screen" 3D ingame retouché comme on s'en magne depuis l'ère 3D)Comme quoi, une belle jaquette qui attire l'oeil, ça fait tout aussi bien le taf qu'une bonne com.Je ne peux que vous conseiller ce jeu. Le gameplay est rafraichissant (même le combat final est original) et tout y est maitrisé.Je ne me suis pas ennuyé et ce du début à la fin.+ DA+ Gameplay+ OST+ Durée de vie+ Scenario/narration- Pas assez de routes alternatives- Murs invisibles/10