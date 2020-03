Le coronavirus (COVID-19) est au centre de toutes les discussions. Ces dernières semaines, le virus s'est propagé à travers le monde, touchant plus de 70 000 personnes et ayant fait plus de 3 000 victimes selon les dernières informations. Face à cette menace, le monde se mobilise : le gouvernement français a ainsi interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes.



Aux États-Unis, aucune mesure de ce type n'a été prise pour l'instant, mais ça n'a pas empêché les organisateurs de la Game Developers Conference de reporter l'évènement de quelques mois, notamment suite aux désistements de plusieurs sociétés (Sony, Facebook, Electronic Arts, etc.).



L'ESA (Entertainment Software Association), qui organise le salon, a fait le point dans un communiqué :



"Nous surveillons la situation de très près. Nous sommes très vigilants, notre priorité reste la santé, le bien-être et la sécurité de tous les exposants et visiteurs. Sur base de ce que nous savons à l'heure actuelle, la planification de l'E3 2020 bat son plein. Les inscriptions se portent bien et nous promettent un show excitant en juin."



Pour l'instant , le salon est maintenu, mais les organisateurs gardent un œil sur la situation.



Bref ça pue vraiment cette histoire... Vivement qu'on éradique ce putain de virus au plus vite !