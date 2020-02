L'Otaku et sa Mère

Et voilà, après la présentation de la série, il y a 2 jours, voici la réaction de Moumoune à la série.

J'ai choisi l'épisode 7 pour faire découvrir la série à Moumoune car il m'a vraiment marqué et autant vous dire que pour elle, ça a été pire.

Elle a été tellement choquée par la série qu'elle n'a plus voulu me parler pendant 2 jours et que la série a provoqué un grand débat entre Moumoune, ma soeur et moi qui a fini par amener Moumoune à vouloir en savoir un peu sur celle-ci et éventuellement à en débattre avec certains d'entre vous.

Bref, si ça vous plait, il risque d'y avoir d'autres réactions à la série et peut être même des debriefs en direct si il y a des intéressés.