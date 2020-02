Aujourd'hui, je fait découvrir à Moumoune la version 2018 de Gégégé no Kitaro. La vidéo ayant été interrompue par un appel, dans cette vidéo, il y aura uniquement la présentation des personnages et de l'univers, vu que la réaction ne sera pas sur la série complète. Mais la prochaine vidéo risque d'être intéressante, c'est clairement la série qui a le moins laissé Moumoune indifférente.

L'Otaku et sa Mère

posted the 02/26/2020 at 06:50 PM by kraken