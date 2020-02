Sanzaru est un développeur de jeux chevronné, ayant déjà produit plusieurs jeux sur de nombreuses plateformes dans le passé, ainsi qu'un pionnier de la VR. Le studio a créé quatre titres pour la plateforme Oculus depuis 2016, date à laquelle il a été le premier développeur à s'associer avec l'équipe d'Oculus Studios. Avec les dernières avancées de Facebook en matière de technologie dans la réalité virtuelle, Sanzaru peut facilement explorer un futur dans la VR avec du contenu original, riche et immersif.

La culture d'un studio est une partie cruciale de son succès, et cela a clairement été le cas pour Sanzaru. C'est un aspect de la société que nous admirons et que nous avons l'intention de maintenir. Ils continueront à développer des expériences de VR étonnantes en tant que studio indépendant opérant à partir de leurs bureaux actuels aux États-Unis et au Canada, avec le soutien total de Facebook et de l'équipe passionnée d'Oculus Studios derrière eux.

Asgard's Wrath a été un grand succès et nous avons beaucoup appris de son développement et de son lancement, mais nous n'avons rien à annoncer sur les projets futurs pour le moment.

Nous ne sommes pas prêts à parler de nos projets futurs. Sanzaru a des projets passionnants pour de futurs titres de VR et nous espérons faire profiter le plus grand nombre de personnes possible de ces expériences.

Nous pouvons confirmer que la grande majorité de Sanzaru va rejoindre l'équipe d'Oculus Studios.

Nous explorons de nombreux moyens pour nous imposer dans la VR, et 2020 va être une année incroyable pour les lancements et les annonces de jeux sur ce marché. Nous sommes ravis que Sanzaru se joigne à notre équipe. Ce n'est qu'une des nombreuses annonces de VR étonnantes que nous avons en réserve cette année.

