J'avais déjà fais un article concernant Cyberpunk2077 et son arrivée dans le Gamepass qui aurait potentielement fuité par XBOX South Africa blog_article440460.html Et aujourd'hui sur Twitter le compte XBOX Gamepass a réagis au Tweet de CD Projekt RedTirez-en vos propres conclusions ^^

posted the 02/24/2020 at 10:24 PM by diablo