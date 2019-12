Habitué de la chose, Narayan, alias, propose sa très attendue vidéo de comparaison entre la version 3.7.2 de Star Citizen et le patch 3.8 sorti il y a quelques jours seulement, le 22 décembre exactement.Sa vidéo de 17 minutes est un moyen simple et efficace de se rendre compte des nombreuses différences apportées avec l'arrivée de cette nouvelle version :À bientôt dans le Verse !

posted the 12/25/2019 at 02:05 PM by codereferral