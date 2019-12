Jeux vidéo

Bon ce n'est pas dans mes habitudes de faire ça mais voilà pour les amoureux de Dark Souls voici la chaine dequi est vraiment sympa.Il y a des vidéos sur le lore du jeux ainsi que sur les personnages, mais il y a aussi sa série de lets play narratif qui sont vraiment excellente et qui ce regarde comme une série. Actuellement il a fait un lets play narratif complet sur Dark Souls 2 et il est sur le 3 mais la sortie des vidéos est un peu lente ces derniers temps mais vu le boulot ça ne me dérange pas.Liens de sa chaine : http://www.youtube.com/channel/UCZHB1VEu3ouE6lnf_kIUEyA Petit intro du lets play de DS3 et le premier épisode. N'hésitez pas à suivre sa chaine, je précise que je ne le connais absolument pas.Intro lets play DS3Episode 1 lets play DS3