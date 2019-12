C'est le dernier Podcast de l'année et cette fois-ci Phil Spencer est l'invité d'honneur, il en a profiter pour lâcher de petites infos.Tout d'abords il est satisfait des retours de la presse sur The Outer Worlds et il dit qu'une grosse équipe chez Obsidian est concentré sur le prochain projet ( Obsidian contient 200 employés ) on sait que Grounded est fait par 15 personnes et qu'une autre équipe s'occupe des DLCs de Outer Worlds donc on peut imaginer qu'environ 150 personnes sur 200 travaillent sur ce projet secret.Après Minecraft, Minecraft Earth et Minecraft Dungeons Phil Spencer parle également d'un nouveau projet lié à Minecraft sans entrer plus que ça dans les détails.Hellblade 2 devait de base être montré lors du XO2019 et ils pensaient montrer quelque-chose d'autre pour la révélation de la XBOX Series X au Game Awards.Sans donner de chiffres Phil Spencer a annoncé que le Gamepass PC et Console à explosé au court de l'année et il est très confiant pour l'avenir et il a hâte de proposer le service Day One sur une nouvelle console au lancement c'est une première d'avoir un lancement de consoles avec plus de 2000 jeux compatibles. Il a également précisé que tous les jeux XBOX d'anciennes générations auront nativement des améliorations sur Series X grâce au nouveau GPU.Enfin il termine sur le fait qu'ils ont encore beaucoup de jeux à annoncer et précise qu'a partir de maintenant ils auront tout le temps 1 ou 2 jeux à annoncer lors d'un événement. Il confirme également que la XBOX Series X est un Monstre qui mange des Monstres au petit déjeuner.