Eh oui la mini série animé pour adulterevient pour une saison 2, mais cette dernière ne pourra voir le jour qu'à l'aide de kickstarter. Le projet se faisant refouler un peu partout par rapport à son contenu (alors que c'est la foire à la saucisse dans certaines séries.. coucou Euphoria), l'équipe n'a d'autres choix que faire appels aux fans. Mais une vidéo sera plus parlante qu'un long texte.

posted the 12/15/2019 at 07:34 PM by kibix971