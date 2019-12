Quelques retours de la série

“Le casting de The Witcher, qu'il s'agisse des premiers rôles ou des rôles secondaires, est fantastique. Et Henry Cavill est parfait en Geralt. Sa voix, son langage corporel, il l'a vraiment compris. J'adore !”, Nerdy-Basement

“En tant qu'énorme fan des livres, j'étais inquiet, mais Lauren Schmidt a fait un travail incroyable pour nous raconter cette histoire. Ce qui aide aussi, c'est que le casting est formidable ! Et Henry Cavill est juste... wow !”, SeeWillTweet

“Je dirai ceci, les scènes de combat de The Witcher font ressembler celles de Game of Thrones à une bagarre entre deux ivrognes à la sortie d'un bar. C'est de mieux en mieux à chaque épisode. Anya Chalotra en Yennefer et, particulièrement, MyAnna Buring en Tissaia tirent leur épingle du jeu. J'ai bien quelques problèmes avec la série, mais, globalement, c'est fantastique.”, TheWitcherPodcast