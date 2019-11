Hello les kids!!



Et oui moi aussi j'ai succombé aux charmes de Shenmue.

Mais bon c'est une surprise pour personne tant je suis un fan de la saga.



Mais bon, que vaut ce nouvel épisode?



Je ne sais pas du tout, car je n'en suis qu'au début et donner un avis à ce stade c'est de la connerie pure.



Je retrouve tout ce qui faisait Shenmue.

Ce rythme lent mais envoutant, cette musique si particulière.

J'ai tout de suite retrouvé mes marques même 18 ans après.

C'est vrai qu'on est passé d'un AAA à l'époque à quelque chose de plus simple mais la magie opère toujours.



La technique est peut-être pas au top de ce qui se fait de nos jours, c'est un fait mais la direction artistique est magistrale.

Cet univers est toujours autant rempli de poésie.



Bref c'est du Shenmue pur jus, qui fait ce que j'en attendais, faire du Shenmue.



Je vous laisse j'y retourne !!!





PS:

Sinon j'ai une petite question,,,a t'on des retours sur les ventes de Shenmue 3 ??