Je parle bien sûr de Gandalf contre le Balrog dans la séquence d'ouverture du "seigneur des anneaux: les deux tours".







Sérieux à peine le film commencé qu'on nous balance deux énormes poings dans la gueule d'une puissance colossale... 17 ans après la mise en scène est toujours aussi hallucinante et épique.



Aucun autre film ne m'a marqué de cette façon et cette séquence restera pour moi un des moments de cinéma tout simplement cultissime.



Et vous quelle séquence de film vous a marqué particulièrement et pour quelles raisons?