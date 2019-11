News Cinema

Selon certaines sources de "We Got This Covered", Disney développe un nouveau film live action du célébre manga d'Akira Toriyama, Dragon Ball ! Le film aurait une partie du cast d'origine asiatique et serait alloué d'un trés gros budget, avec dans l'optique d'en faire un gros blockbuster.On espére qu'ils relèveront le défi de nous faire oublier le dernier film live en date de Dragon Ball...