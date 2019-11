Disney+ étant tout juste effectif aux USA, du contenu exclusif est disponible dessus dont des nouvelles scènes coupés de Avengers Endgame. Dont une avec Tony et sa fille adulte qu'il revoit depuis la pierre de l'âme, et une version alternative du sacrifice de Natasha sur Vormir.Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de pas trop trainer pour les voir car quelque chose me dit que ça serz très vite strikésDes préférences ?

posted the 11/14/2019 at 08:05 AM by nindo64