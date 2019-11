Nintendor

Après avoir bossé sur Little Town Hero, Toby Fox (le génial créateur de Undertale et Deltarune), a collaboré une seconde fois avec Game Freak pour composer une musique pour Sword and Shield! On ne sait pas où cette chanson sera jouée dans le jeu mais néanmoins voilà un extrait tiré de Pokémon Sword and Shield.

Pour rappel, le jeu sort le 15 novembre.

Personnellement j'aime beaucoup. J'espère il y a d'autres musiques du jeu qui sont aussi bien car actu les musiques du jeu c'est mouaif mouaif.