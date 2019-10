A sa sortie la version Switch de Bloodstained était pour le moins.. désastreuse et les développeurs ont rapidement promis une mise à jour pour corriger ça, c'est maintenant chose faites. Nous pouvons dès à présent télécharger l'update et voir le résultat.

posted the 10/31/2019 at 08:53 PM by kibix971