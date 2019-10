Ina Gelbert, nouvelle directrice de Xbox France :



“On a déjà commencé les discussions avec les distributeurs, ça demande beaucoup de préparations en amont” confie Ina. Elle ajoute : “Il faut des partenaires bancaires, tout un système d’abonnement, une interface pour gérer ce projet. L’idée c’est de rendre le gaming accessible et donc au lieu de devoir payer en une seule fois pour le prix d’une console et des abonnements qui vont avec, c’est de proposer nos différentes consoles (...) qui puissent correspondre à un budget qu’a le gamer aujourd’hui de disponible”.



L'information vient d'être confirmée par cette dernière : le Xbox All Access sera bel et bien disponible sur notre territoire. Microsoft nous propose à travers cette offre de s'offrir une Xbox One S (22,99$ par mois), une Xbox One X (30,99$ par mois) ou une Xbox One S All-Digital Edition (19,99$ par mois) en procédant par un paiement étalé sur 24 mois. Cela inclut également une manette ainsi qu'un abonnement de 24 mois au Xbox Game Pass Ultimate.



De plus, une option permettra d'échanger sa console Xbox One contre une Scarlett, une fois celle-ci sortie.