PC Engine

A l'aide d'une imprimante 3D de la marque FormLabs, j'ai imprimé une PC Engine Mini customisée "Gunhed TV Edition"...



Dans cette vidéo, vous saurez tout sur la fabrication additive, les techniques employées et plusieurs modèles vous seront présentés. De quoi en savoir plus sur l'impression 3D



Au coeur de cette machine, on retrouve un Raspberry Pi3 Model B+, histoire de donner du répondant à cette machine !