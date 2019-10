Tops



Seconde et dernière partie de mon Top de mes circuits de prédilection des Mario Kart. Avec Top 10 et quelques mentions honorables.

#10. Galion Wario (3DS)





#9. Horloge Tic-Tac (DS/Wii U/Switch)





#8. Montagne DK (GC/Wii)





#7. Promenade Toad (Wii U/Switch)





#6. Cap Koopa (Wii/3DS)





#5. Supermarché Coco (Wii/3DS)





#4. Aéroport Azur (Wii U/Switch)





#3. Autodrome Royal (N64/Wii U/Switch)





#2. Parc Baby (GameCube/DS/Wii U/Switch)





#1. Flipper Waluigi (DS/3DS)





Voilà pour mon Top 20. Et si je devais placer quelques mentions honorables en prenant qu'un seul circuit par console, l'Île Choco SNES, la Plage Koopa N64, la Plage Maskass GBA, le Circuit Yoshi GameCube, le Quartier Delphino DS, les Mines Wario Wii, l'Égout Piranha 3DS, et Mute City de MK8.



Et vous, ça serait quoi votre Top ?

Articles originels :Ce circuit s'inspirant du jeusorti surest un de mes préférés de la. Et demeure tellement mouvementé qu'il me fait penser à une montagne russe, en version sous-marine. On alterne sans cesse entre la surface et un environnement aquatique où on y passera la majeure partie de la course, et où repose l'épave d'un bateau pirate faisant partie intégrante du tracé. Bateau dans lequel on retrouve les mêmes chariots remplis d'or du circuit dessurQuasiment tout ce qui touche de près ou de loin à l'horlogerie se trouve dans ce circuit. Des horloges / cadrans dont leurs aiguilles peuvent servir de tremplins pour accélérer. Des pendules en guise d'obstacles dont il faudra anticiper la position. Et des rouages qui empruntés dans le bon sens, nous permettront d'aller plus vite. Un souci du détail qui fait plaisir de la part d'un tracé s'inspirant allègrement du niveau éponyme de. Au sein de ce circuit plus qu'ailleurs, vaut mieux ne "pas perdre son temps" dessus si vous voyez ce que je veux dire.Si je devais faire unde l'opus, il serait dedans à coup sûr. Sa caractéristique étant lenous propulsant (jusqu'àselon le compteur de vitesse sur la version) vers la montagne à l'autre bout du circuit. Et que l'on voit défiler sous nos pieds durant notre (court) survol. S'ensuit une descente mouvementé sur terrain accidenté rendant le kart difficile à contrôler. Quelques rochers ambulants qu'il faudra éviter. Des virages extrêmement serrés en contrebas. Et bien sûr le fameux pont (de ses morts) qui oscille à chaque passage, et dont le moindre écart ou choc nous fera subir les dures lois de la gravité. Pour la petite info, la montagne est visible en arrière plan de laet même dudu même opus.Un circuit qui transpire tellement l'été, et tout particulièrement lesavec une inspiration marquée pour la ville de. Avec ses couleurs chaudes, ses palmiers, ses voiliers, et ses tramways aux couleurs deetqui descendent une grande rue comme dans la ville californienne. Et donnant une vue sur la mer et lasur le large. Le genre de tracé où on n'a qu'une seule envie, de s'y promener.Et on termine avecde l'épisodepour moi avec lede l'article précédent. Démarrant depuis unepour poursuivre sur la rapide d'une rivière, et finir sur une chute d'eau menant à un tunnel sous-marin, et offrant un magnifique panorama sur la faune et la flore aquatique.Faire une course dans l'endroit même où on y fait ses courses, tel est le propos de ce. Originaire de l'du jeusur, il demeure pour moi l'un des circuits les plus impressionnants de la. Par sa taille et son level-design avec ses chemins multiples sur plusieurs niveaux, et accessibles pour certains via des escalators qu'il faudra prendre dans le bon sens.Auet toujours sur la mêmeque le circuit précédent, l'. Qui brille par un souci du détail forçant le respect et d'innombrables clins d’œil à l'univers du plombier moustachu. Avec un terminal d'où débute la course et où on peut voir défiler les prochains vols sur les écrans dédiés par exemple. Le passage par le tarmac avec les Boeing au sol. Et surtout le survol en deltaplane avec cette sensation grisante de frôler ces mêmes avions au décollage. Et non loin de ce circuit en pleine mer, se trouve un archipel représentant le terrain du circuit de lade l'épisodeBien que ce circuit ne soit pas le plus technique avec ses nombreuses lignes droites, c'est un de ceux qui m'aura le plus marqué durant mon enfance et ce pour une seule raison. Dans la versionjuste après le gros tremplin nous faisant survoler le lac, on pouvait apercevoir leet sa cour extérieure tous deux repris au pixel près du jeusorti la même année. Avec les arbres (qui n'ont pas la même apparence que ceux du circuit étrangement), les douves, et le château en lui-même qui pour des raisons évidentes, était inaccessible. À l'époque, ça m'amusait tellement de m'y balader que le reste de la course importait peu pour moi.La médaille d'argent revient à celui étant pour moi (et probablement pour beaucoup d'autres). Simple d'apparence avec son tracé ovale et ses deux virages à 90°, mais qui par sa très faible longueur s'effectue en 7 tours au lieu des 3 habituels.L'aura de ceest telle qu'il en est devenu la parfaite représentation du chaos, de l'anarchie, et de l'imprévisible dans la saga. Car quel que soit le niveau des pilotes, il est quasiment impossible d'y prédire quoi que ce soit tellement il s'en passe des choses à la seconde. D'autant plus que la constitution de ce terrain fait qu'on se prend (très) régulièrement des objets d'absolument n'importe où. En ricochets sur les murs ou même en passant d'un bord à l'autre du circuit en un clin d’œil. En définitive, le tracé des règlements de comptes. L'équivalent du terraindans les, mais avec les objets cette fois-ci.C'était il y a 14 ans déjà. Quand je jouais pour la toute première fois à l'épisodejusqu'à tomber sur cede la. Ce fut un coup de cœur instantané qui fait qu'encore aujourd'hui, je le considère toujours commeLa force de ce circuit c'est son ambiance autant visuelle que sonore. Avec ses couleurs vives dont le tunnel vortex de début de course en est le plus bel exemple. Et ses bruitages caractéristiques avec la mélodie du passage au 2ème tour qui prend une nouvelle tonalité unique à ce circuit, et à cet opus.Mais ça, c'était sans parler des obstacles et aléas de la course comme les boules qu'il faudra éviter non seulement au début, mais aussi en fin de course lorsque celles-ci rebondissent sur leset ces foutusélectriques. Et c'est là que j'imagine une personne réelle jouer à ce flipper en même temps que nous juste pour nous mettre des bâtons dans les roues dans le sens littéral du terme.