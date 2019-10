Une enseigne Slovaque semble donner une indication sur le prix maximum de la PlayStation 5 via son site en ligne.

Bien qu'il faille sans aucun doute attendre la présentation en bonne et due forme de Sony pour être totalement fixé au sujet du prix auquel sera affichée la PlayStation 5 lors de son lancement, Progamingshop, un détaillant slovaque, nous donne une première indication sur ce que nous pouvons attendre.



Depuis quelques heures, ce dernier a mis à jour la fiche de la prochaine machine de Sony avec un prix de 499 euros, soit 557 dollars. Bien que revendeur n'autorise pas encore les précommandes à l'heure actuelle, il est possible qu'il possède quelques informations de la part des commerciaux de Sony au sujet du tarif qui pourrait être appliqué en fin d'année prochaine.



Un bon prix selon vous ?

Jeux vidéo live.com - https://www.jeuxvideo-live.com/news/le-prix-de-la-playstation-5-deevoilee-par-un-revendeur-europeeen--95670