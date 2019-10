Salut Gamekyo,Je fais juste un article rapide pour vous partager cette vidéo fort intéressante que je viens de visionner : la guerre juridique entre Sony et sa toute nouvelle Playstation, et les premiers émulateurs payants de celle-ci, Virtual Game Station et Bleem!.Au-delà de l'histoire dont on connait finalement l'issue, j'ai surtout trouvé ça intéressant concernant la bataille autour de la légalité de l'émulation (qui est légale sur le principe, mais taboue dans la mesure où ça ouvre la porte au piratage) et les répercutions que cela à eu dans l'essor de l'émulation et donc dans le monde du JV.Bref, ces émulateurs ont eu un impact sur l'industrie plus important qu'on ne l'imagine.Désolé, la vidéo est évidemment en anglais, et y'a pas de sous-titres FRBear with it !