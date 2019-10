News Manga

Aprés le retrait de l'ancienne édtion, Shaman King revient en France, toujours avec l'éditeur Kana, dans une version appelée « Shaman King Star Édition » au prix de 9,90€. Sortie prévue le 17 Janvier 2020.Je présuppose que cela sera l'édition numérique de la version Kodansha, compte tenu du fait que l'édition Kanzenban appartient à la Shueisha et que ces derniers n'ont plus les droits. Normalement, cette édition aura les pages couleurs (comme on peut le voir dans l'aperçu en ligne de la version japonaise : voir l'aperçu