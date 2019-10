Après le Départ de Tim Longo , c'est au tour de Mary Olson de quitter 343 Industries ! En effet on peut voir sur son compte Linkedin qu'elle est maintenant à Midwinter Entertainment depuis un mois. Elle était Executive Producer sur Halo Infinite (remplaçante de Tim Longo) chez 343 Industries depuis presque trois ans. Mauvaise Nouvelle ou simplement un départ comme un autre ? (commun dans l'industrie) Ps: je suis nouveau sur Gamekyo donc pas de bagarre svp :rire:

posted the 10/13/2019 at 01:46 PM by joueurn1