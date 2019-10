Alors que PlayStation viens de poper une période de sortie et des détails sur la nouvelle manette pour a PS5L'article se termine par une phrase sans équivoque, réaffirmant, UNE FOIS DE PLUS, s'il en était besoin (malheureusement il semble que oui).Que Ghost of Tsushima est bien prévu pour une sortir PS4, et arriveras AVANT la sortie PS5."Alors qu'il y a encore beaucoup a partager a propos de la PlayStation 5 dans l'année a venir, nous avons encore de nombreux blockbusters a venir sur PS4, incluant Death Stranding, The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima"Voilà, maintenant, on peut arrêter les rumeurs de sortie cross-gen et attendre la sortie PS4 gentiment ?