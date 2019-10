Hello les kids!!Je sais que ça fait super longtemps que je n'avais rien posté sur ce blog...le boulot et tout le reste.Bref j'avais envie de refaire un petit photoshop pourri comme seul Gqsmok2 a le secret.Je vous propose donc ma dernière création

posted the 10/05/2019 at 03:41 PM by gasmok2