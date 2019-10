Coucou les petits loulous, c'est moi!

Petit rappel concernant le live sur Pokémon épée et bouclier de 24H qui commence dans trois heures si je me souviens bien! En dehors du décor présenté nous aurons sûrement la révélation de quelques Pokémon de la 8ème génération vivants dans cette zone!

__________________________________________________________________________________________________



Bref en attendant un petit sondage verbale (je sais pas comme on ajoute un sondage) concernant les précédentes générations!



Parmi les 7 premières générations quel est (pour vous) la meilleure ainsi que la moins bonne (ou la pire). Attention, on prend dans le global pas quelques détails, donc à savoir (La MAP, les personnages, l'histoire, les nouveaux Pokémon, les systèmes de jeu etc...) me concernant je pose mon classement ainsi (bien sûr quelques petites notes à côté rajoute un peu d'intérêt!)

__________________________________________________________________________________________________





1ère: La 7ème: Alola, la MAP la plus rafraichissante de la série et le design des nouveaux Pokémon avec l'intégration des "formes", quelque chose d'intéressant et cohérent. Une vraie réussite! J'ai adoré! Ils ont même changer la mécanique de l'aventure avec le tour des îles, petit point négatif pour les Ultra-Chimères par contre.



2ème: La 5ème: Unys, inspiré des USA, rien que la ville principale faisait son effet! Certes le design des nouveaux Pokémon n'était pas le "meilleur" mais au moins il y en avait une quantité énorme, un peu comme un "départ à zéro" du temps des premières versions! Beaucoup de contenu aussi, surtout au niveau des combats.



3ème: La 2ème: Johto! La seule génération qui propose "2 zones" de jeu! Avec pas mal d'excellents nouveaux Pokémon! D'ailleurs cette génération à mes yeux représente le meilleur design que j'attends des bestioles de poche, une vraie réussite également, cependant carte classique.



4ème: La 4ème: Sinnoh, Pareil malgré une carte classique, les nouveaux Pokémon sont globalement très bons! L'histoire est aussi sympathique avec la team Galaxy, en attendant le remake qui j'espère sera du calibre d'épée/bouclie et non juste un "up" graphique toujours en 2D (mais bon je rêve un peu je pense)



5ème: La 1ère: Kanto, le début de la franchise! Carte classique, les premiers Pokémon, bref elle a lancée cette série de qualité "malheureusement" tellement vue et revue que j'en suis désormais dégoutée (que ce soit les remakes, ou la surexploitation des Pokémon de cette génération qui volent tout aux autres quitte à être ridicule), voir la génération 6/7/8. (méga-évolution, forme alola, galar etc...) mais sans cet abus cette génération reste vraiment bonne !



6ème: La 3ème: Hoenn, j'ai pas eus de gros kiff sur cette dernière... Le design des Pokémon n'est pas dingue, la map pareil, après Kanto et Johto ça manquait d'un truc foufou malgré quelques villes originales, rien à retenir même si le remake m'a fait un peu "mieux" accroché à cette dernière.



7ème: La 6ème: Kalos! Je vais être clair, très peu de chose a sauver, une MAP nulle, une génération de Pokémon très vide et moyenne dans le global, pareil les starter, merci Grenousse d'être là car les autres sont totalement pourris, j'ai vraiment rien accroché à cette génération qui se déroule chez nous mais vraiment rien...



Voilà voilà ! En attendant impatiemment la 8ème qui me donne envie (et avec des starters de base potable, hein la 6ème?)