À partir d’aujourd’hui, PS Now sera disponible à un prix plus en adéquation avec les autres services de divertissement en streaming du marché. Les clients actuels profiteront de cette baisse de prix lors de leur prochain cycle de facturation. Voici les nouveaux prix :



9,99 € – mensuel

24,99 € – trimestriel

59,99 € – annuel



Nous possédons actuellement la plus grande bibliothèque de jeux de tous les services de jeux par abonnement sur console (plus de 700* jeux disponibles). À partir d’aujourd’hui, nous ajoutons des hits parmi les jeux les plus joués et les plus récompensés sur PS4.



Découvrez ci-dessous la première vague de contenu qui sera disponible pendant 3 mois.



God of War

Grand Theft Auto V**

inFAMOUS Second Son

Uncharted 4: A Thief’s End



Ces jeux seront disponibles à partir du 1er octobre 2019 et jusqu’au 2 janvier 2020. Chaque mois, le service ajoutera une nouvelle sélection de jeux populaires qui seront disponibles pour une durée limitée. Cette sélection de contenu est disponible en plus des hits indémodables qui sont régulièrement ajoutés à PlayStation Now.



Depuis la récente expansion de PS Now, nous couvrons désormais 19 territoires et 70 % de notre base d’utilisateurs PS4. C’est donc le moment idéal pour lancer notre première campagne marketing mondiale pour ce service, y compris le tout premier spot TV PS Now que vous pouvez visionner ici.



Grâce à la technologie du cloud, PlayStation Now offre aux joueurs un choix concernant la façon dont ils souhaitent accéder à leurs jeux.



Ceux-ci peuvent streamer des centaines de jeux PS4, PS3 et PS2 disponibles depuis leur console PS4 ou leur PC, mais également télécharger plus de 300* jeux PS4 sur leur console PS4. Certains jeux téléchargés sont compatibles avec les DLC et autres extensions disponibles à l’achat ainsi qu’avec les améliorations de la PS4 Pro. Les nouveaux clients ont accès à un essai gratuit de 7 jours. Plus d’informations à l’adresse suivante : www.psnow.com.



Nous travaillons sur les jeux via le cloud depuis 2014, et nous avons énormément appris sur la façon d’offrir un service qui répond aux besoin des joueurs. Nous souhaitons remercier tous les membres de la famille PlayStation de nous accompagner dans ce voyage. Ensemble, nous parviendrons à repousser les limites des jeux via le cloud dans un monde en constante évolution.



*Le contenu de la bibliothèque peut varier selon la région



** Grand Theft Auto V est disponible en téléchargement et streaming via PS Now dès le lancement ; Grand Theft Auto Online et Rockstar Games Social Club seront disponibles pour les utilisateurs téléchargeant GTAV dès le lancement. Les fonctionnalités en ligne, y compris Grand Theft Auto Online et Rockstar Games Social Club, ne sont actuellement disponibles que dans la version téléchargée.

ajouter une source - https://blog.fr.playstation.com/2019/10/01/les-abonnements-playstation-now-changent-de-prix-gta-v-god-of-war-et-dautres-hits-ajouts-au-service/