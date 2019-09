collection

Hello !!Après plusieurs mois sans actualiser mon petit blog et ma collection, je me suis motivé à prendre les photos de mes derniers achats.De nombreuses choses ont été acheté il y a déjà plusieurs mois, certains datant du début d'année ... j'ai pas eu la motivation de le faire au fur et à mesure, puisque j'ai déménagé en fin avril dans ma nouvelle maison fraîchement construite !forcement de nombreux petit travaux était et sont encore à réaliser ... notamment l'aménagement d'une "gameroom"place aux photos :pas encore touché à deamon x machina , puisque j'attend de finir Astral Chain pour l'attaqueles derniers achats musicaux, avec un bon petit vinyle trouvé pour 2 euros en vide grenier, ça fait toujours plaisir !2 BO à tirage limitéet enfin le gros de cette mise à jour , pour ma collection halo, de belles pièceshalo 3 en édition standard (j'avais le collector et l'édition légendaire)Halo CE version MAC !et enfin les 2 belles pièces de choix pour la collec :Voila, Voila c'est tout pour l'instant !