D'après Benji Sales, The Last Of Us Part II serait l'exclusivité PS4 la plus rapidement pré-commandé depuis la sortie de la console en 2013 (physique & dématérialisé )Soit, plus que Uncharted 4,God of war et surtout plus que le dernier Spider Man.Ça sent très bon pour les Dogs tout ça .*Bonus, aux US, l'édition limitée Death Stranding de la PS4 Pro se place à la première place des meilleures ventes PS4.On se quitte avec ce gif démontrant tous ces détails qui fourmillent dans le jeu.Que ce soit le mouvement du rideau au passage du PNG, la blessure causée par la bouteille sur le visage, les animations... fou.