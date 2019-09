Divers

De vastes déserts, d’imposants rochers et des prairies auburn : l’Empire Lupus est aussi beau, unique, et rempli de quêtes que son voisin, l’empire félin

L’ajout le plus demandé après le succès de Cat Quest est parfait pour les amis, les familles, les couples et tout le monde ! Profitez d’un co-op jouable à deux [en local uniquement]

Que serait une aventure sans un alléchant butin à amasser ? Cat Quest II offre encore plus de diversité grâce à l’ajout de nouveaux types d’armes et de sorts, en plus de compétences passives pour les morceaux d’armure que vous récolterez et améliorerez durant votre quête !