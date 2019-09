L'Otaku et sa Mère

Et Voilà, la chaine l'Otaku et sa mère existe depuis 1 an et se développe bien.



C'est le bon moment pour revenir sur ce qu'on a fait, prévoir de nouvelles choses et aussi vous récompenser avec un petit concours.



Je rappelle ici les termes du concours.



Pour participer, il vous suffit de poster dans les commentaires de la video sur youtube un lien où vous partagez une des vidéos de la chaine sur un réseau social, lien auquel vous ajouterez le nom d'un jeu ou d'une série que vous aimeriez nous voir traiter.

Vous avez jusqu'à la sortie de la prochaine vidéo pour faire cela.



Quand la prochaine vidéo sera sortie, je noterai les nom des participants et tirerai 3 noms au sort parmi eux.



Le premier dont je tirerai le nom recevra le lot qui je propose dans la vidéo et nous réagirons aux titres suggérés par les 3 noms tirés au sort.





PS: Le concours est réservé aux personnes vivant en france, envoyer le lot à l'Etranger couterai trop cher.