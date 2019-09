À moins que je sois aveugle, je n'ai pas vu un article en parler pour le moment, donc je vous partage la vidéo du El fantastico monstro :Il arrivera plus tard (en octobre normalement) après la sortie de l'extension, de la même manière que le Deviljho à la sortie du jeu de base.Je sens qu'il va faire rager sévère celui là, comme dans les précédents opus

Like

Who likes this ?

posted the 09/03/2019 at 04:18 PM by apejy