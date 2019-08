L'Otaku et sa Mère

Salut tout le monde, petite vidéo pour les un an de la chaine où on réagit aux Bandes annonces de Starwars 9: Rise of the Skywalker et Terminator 6ark Fate.Je reviendrais plus tard sur les un ans de la chaine et sur les projets à court et moyen termes, mais là, on avait pas trop le temps.