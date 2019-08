Starwars

Et voici la dernière rediff de mon stream sur Les héritiers de la force où je lit les chapitres 7, 8, 9 du roman et une partie du 10.J'ai tardé à proposer cette dernière partie sur Youtube, car comme j'ai interrompu la lecture en plein Chapitre, je voulais la reprendre peut de temps après.Et donc, là je vous poste la video, mais cette nuit(entre minuit et 1h du matin comme d'hab), je serait sur Twitch pour vous terminer le chapitre 10 et vous lire le chapitre 11.PS, je poste l'article car je dois partir, mais la video sera dispo que dans 10 minuteslien de ma page twitch: