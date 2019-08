, le titre sortira sur PC. S’il n’est pas exclu à ce moment là que Microsoft présente Age of Empires IV lors de son Inside Xbox,Cela nous vient de Adam Isgreen, directeur créatif sur le titre, qui a clairement validé l’objectif d’une sortie console.Un discours qui, assurément, ouvre la porte pour une adaptation Xbox dans les prochains mois. Espérons que cela aboutisse, il s’agirait là d’un formidable entraînement pour une future sortie de Age of Empires IV sur console.

Le plan est que je veux d’abord faire le meilleur RTS sur PC possible. Une fois que ce sera fait, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour les commandes sur console, comme créer construire un schéma de commande console spécifiquement pour Age of Empires. Nous n’avons rien à annoncer sur la console pour l’instant, mais nous allons essayer de trouver une solution.

posted the 08/23/2019 at 10:58 AM by kamina